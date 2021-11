Fondazione Open, Fratoianni: "Conte ha ragione, no stati esteri che finanzino parlamentari italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2021 “Vedo che il presidente del M5S Conte dice una cosa giusta: è arrivato il momento di una legge che impedisca a chi fa politica ad essere finanziato da privati, in particolare da Stati Esteri. C’è già una proposta di legge che va in questa direzione, è la proposta di legge di Sinistra Italiana. Ed è a disposizione, facciamola camminare, approviamola al più presto”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev