Foibe, il sindaco di Trieste Dipiazza: "Tragedia del nostro Paese e non di una sola parte"

(Agenzia Vista) Trieste, 10 febbraio 2024 Le foibe e l'esodo giuliano sono una tragedia del nostro Paese e non di una sola parte. Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, intervenendo alla celebrazione del Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza. "La retorica della memoria è un esercizio vano se non comprendiamo bene cosa è accaduto. Solo 20 anni fa la storia ha ritrovato un'altra parte delle memoria. I nostri connazionali hanno avuto in quegli anni una patria matrigna", ha detto il sindaco, ricordando le vittime dei 40 giorni di occupazione della città "da parte delle bestie di Tito". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev