Flat Tax, Meloni: Stato non chiederà niente su quello che fatturi in più rispetto ad anno precedente

(Agenzia Vista) Perugia 1 settembre 2022 “Tassazione piatta su tutto quello che fatturi in più rispetto all’anno precedente. Il messaggio che ti dà lo Stato è di fare meglio dell’anno scorso perché su tutto quello che fai meglio lo Stato non ti chiede niente, te lo tieni perché sei stato bravo. Messaggi che consentono alle persone di fidarsi lo Stato percependolo come alleato e non nemico”. / Facebook Meloni Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante un comizio a Perugia per la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev