Flashmob "Educare per prevenire" a Montecitorio per dire "basta alla cultura patriarcale"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 Un flash mob in Piazza Montecitorio, organizzato dall'intergruppo per le donne alla Camera, per sollecitare l'approvazione delle proposte di legge sull'educazione all'affettività e alla parità. I parlamentari, guidati dall'ex presidente della Camera, hanno gridato alcuni slogan come "educare per prevenire", "basta cultura patriarcale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev