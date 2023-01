Fitto: "Su direttiva Ue su case green impegno del Governo a compatibilità con nostro patrimonio"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2023 "Il Governo porrà in essere tutte le iniziative per far sì che la direttiva contenga previsioni compatibili con il patrimonio italiano e che consentano una riqualificazione adeguata", le parole del ministro Fitto al Question Time sulla direttiva europea sulle "case green". / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev