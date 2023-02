Fitto: “Stiamo lavorando con la Commissione Ue per redifinire Repower Eu”

(Agenzia Vista) Roma 08 febbraio 2023 “Sicuramente una giornata molto importante di confronto rispetto alle scelte che il Governo sarà portato a fare nei prossimi giorni e mesi. Stiamo lavorando con la Commissione Ue rispetto alla radifinizione di programmi importanti come il Repower Eu che sarà un capitolo implementare del PNRR. E anche sulla politica di coesione. Vogliamo dare risposte più attuali per programmi che sono stati stabiliti prima della guerra”. Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a margine dell’evento IX Conferenza economica 'Agricolture al Centro' presso Palazzo dei Congressi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev