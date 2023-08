Fitto: "Sbaglieremmo ad affrontare questioni europee su onda lunga della crisi del momento"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2023 “Le scelte fatte in Europa negli anni hanno visto delegare, portare fuori la capacità di produzione, la propria filiera, la capacità di autonomia strategica. Questi errori devono essere elemento di riflessione. Sbaglieremmo ad affrontare le questioni sull’onda lunga della crisi del momento. Serve delineare i compiti principali da svolgere a livello europeo”, le parole di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Europa Unita? Nuove energie per il vecchio continente”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev