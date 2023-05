Fitto: "Riflettere su criticità, Europa riallacci rapporto diretto con cittadini"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 “Importante celebrare la Festa dell’Europa perché si ricordano le radici, il punto di partenza che rappresenta per istituzioni e cittadini. Dall’altro è occasione per riflettere sulle criticità, per recuperare una linea guida per dare risposte alle urgenze e ridefinire il ruolo dell’Europa. Che rappresenta un essenziale punto di riferimento a condizione che riallacci rapporto diretto con i cittadini”, le parole del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a margine di un evento sulla realtà virtuale e sul Metaverso in occasione della Festa dell’Europa presso Esperienza Europa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev