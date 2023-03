Fitto: "Pnrr non tiene conto della guerra, tra aumento costi materie prime e crisi energetica"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2023 “La programmazione della Coesione 2021-27 ha utilizzato dati economici di riferimento del 2019 e del 2020, quindi pre pandemia e pre guerra. Il Pnrr dato per dare una risposta alla pandemia è stato varato prima dello scoppio della guerra. Le scelte dunque non hanno tenuto conto in un caso della guerra, nell’altro nemmeno della pandemia. Questo ci porta a due dati: se il Pnrr ha circa 10 miliardi di opere pubbliche, il tema dell’aumento dei costi delle materie prime andrà valutato. Poi, tutti i temi legati alla transizione e alla crisi energetica evidentemente non sono tenuti in conto. Io penso che tutto ci si immaginava fuorché una guerra”, le parole del Ministro per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto, in occasione del ‘Rome Investment Forum'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev