Fitto: "Pnrr italiano è la grande scommessa del Next Generation EU"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 “Il PNRR italiano non è solo il più grande PNRR d’Europa, ma è anche la più grande scommessa del Next Generation, perché se è vero che un PNRR così grande, così complesso, ha l’obiettivo di dare una risposta all’attuazione del Next Generation, è interesse analogo della Commissione EU, perché la riuscita del PNRR italiano è la riuscita del Next Generation, quindi di un modello di finanziamento sul quale si giocherà molto nei prossimi anni della prospettiva europea”, lo ha affermato il ministro Fitto nel corso delle comunicazioni al Senato in merito al PNRR. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev