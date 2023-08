Fitto: "Per immaginare un'Europa più grande serve interrogarsi su una serie di priorità"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2023 “L’Ucraina ha lo status di candidato all’Unione Europea. La Georgia, la Moldovia, i paesi dei Balcani. Immaginare un’Europa così grande comporta una riflessione. Che capacità finanziaria e che modello immaginiamo noi per questa dimensione? Quindi dentro la questione istituzionale esiste un tema collegato alle grandi priorità su cui interrogarsi”, le parole di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Europa Unita? Nuove energie per il vecchio continente”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev