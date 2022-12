Fitto: “Non vogliamo demolire Pnrr, ma renderlo compatibile alle nuove esigenze attuali”

(Agenzia Vista) Roma 21 dicembre 2022 “Siamo reduci da un dibattito nel quale c’è chi lo difende a prescindere, come fosse un dogma, e chi lo vorrebbe demolire, ma non siamo noi. C’è la necessità di leggere questo strumento e renderlo compatibile con le nuove esigenze in cui ci troviamo”. Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari Europei, Coesione e Pnrr Raffaele Fitto intervenendo all’Assemblea Nazionale di Coldiretti “L’Italia che resiste, per una nuova sovranità alimentare” che si è tenuta a Roma / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev