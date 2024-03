Fitto: "Nessun progetto del PNRR è stato definanziato"

(Agenzia Vista) Roma, 6 marzo 2024 “I rischi di un definanziamento dei progetti del PNRR in Abruzzo si sarebbero realizzati se il Governo non avesse revisionato il PNRR. Perché è evidente che con la revisione del piano abbiamo evitato che quei progetti inseriti nel PNRR, cosa che non sarebbe dovuta accadere, non potessero essere rendicontati, così da risultare inammissibili e con la perdita delle risorse entro il giugno del 2026. Così il Governo ha definito un’intesa con la Commissione Europea per spostare questi interventi fuori dal PNRR, garantendone comunque la copertura finanziaria”, ha spiegato il ministro per il PNRR Fitto durante il Question Time alla Camera. “Tutti i progetti sono stati spostati e non definanziati dal PNRR”, ha aggiunto. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev