Fitto: "Il problema non è spendere, ma farlo con qualità ed efficacia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Qui non è solo il problema di spendere, ma anche quello della qualità della spesa dei fondi. In questo contesto oggi il Governo è invitato a un confronto positivo e costruttivo con la Commissione Europea. È la quarta volta che accade, ogni sei mesi. È un lavoro ordinario”, le parole del Ministro degli Affari Europei, del Sud, delle Politiche di Coesione e del Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’Assemblea di Confcooperative, all’Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev