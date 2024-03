Fitto: "Falso che Governo ha definanziato progetti Pnrr"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 “Sono passati tanti mesi anche con tantissime polemiche su questo: il Governo non ha definanziato dei progetti come è stato detto per scelta. Il Governo ha fatto un’analisi dettagliata nel confronto con la Commissione EU dalla quale sono emersi alcuni elementi”, ha spiegato il ministro per il PNRR Fitto nel corso delle comunicazioni al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev