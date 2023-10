Fisco, Leo: "Stop Ace anche per incompatibilità internazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2023 “Anche per incompatibilità internazionale incentivi come l'Ace non sono più ammessi". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, rispondendo a una domanda al termine del Cdm che ha varato Dpb e manovra. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev