Fini al Passaggi Festival: "In Europa il sovranismo è una banalità, serve un ambito sovranazionale"

(Agenzia Vista) Fano, 24 giugno 2023 “Non c’è dubbio che la mia opinione era ed è oggi che il sovranismo sia una banalità. Te le puoi permettere solo sei una grande potenza. I Paesi europei possono vedere difesi i loro legittimi interessi nazionali in un ambito sovranazionale, europeista. Se poi si vuole discutere di Europa è chiaro si debba fare. Non capirei una politica antieuropeista e sovranista”, le parole di Gianfranco Fini, in occasione della conversazione con Piero Ignazi e Alessandra Longo al Passaggi Festival 2023 a Fano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev