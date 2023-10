Fine tra Iv e Azione, Borghi: Gruppo Senato cambia nome e sarà Italia Viva-Renew Europe-Il Centro

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "L'Assemblea del gruppo di Italia Viva Renew Europe con la presenza di sette componenti su undici, ha deciso di dare la denominazione del gruppo medesimo in Italia Viva - Renew Europe - Il Centro. In conseguenza della decisione dei componenti di azione, attraverso l'espressione del loro rappresentante, il senatore Calenda, di non voler far parte della lista unitaria alle prossime elezioni europee", le parole di Enrico Borghi di Italia Viva nei pressi del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie