Fine stato d'emergenza, Sileri: "Termina la fase più drammatica. Ora transizione verso endemia"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo Siamo fuori completamente dalla fase drammatica della pandemia e in una fase di transizione verso l'endemia. Finisce lo stato d'emergenza e il successo di questa fase d'emergenza è sicuramente la vaccinazione" così il sottosegretario all Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev