Fine mercato tutelato, Tajani: "Le proroghe non servono"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Le proroghe non servono. Dobbiamo procedere con la liberalizzazione, ma questo vale per ogni settore. La liberalizzazione aiuta la crescita economica. Io non sono certamente per un'economia statalista, come era nell'Unione Sovietica" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine delle conferenza stampa di Forza Italia sul tema dell'energia e sulla fine del mercato tutelato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev