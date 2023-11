Fine mercato tutelato, Tajani: "Le opposizioni fanno il loro mestiere, giudicheranno i cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Le opposizioni attaccano il governo o perché non hanno letto bene, o perché non conoscono, oppure perché la posizione deve sempre attaccare il Governo. Poi i cittadini sanno bene quali sono le realtà con le quali si devono confrontarsi. Noi abbiamo detto abbiamo dimostrato con i dati che il mercato libero permette di pagare meno la bolletta rispetto al mercato tutelato. C'è chi fa propaganda su tutto. L'opposizione fa il suo mestiere, l'importante è che si dica sempre la verità. Noi vogliamo rassicurare i cittadini italiani. Se non fossi convinto di queste cose non le starei dicendo. Forza Italia è un partito serio e affidabile che non fa propaganda, né tantomeno specula sulle decisioni del Governo. Vogliamo dare risposte ai cittadini e per farlo vogliamo fare una campagna d'informazione che spieghi ai cittadini come pagare meno le bollette" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine delle conferenza stampa di Forza Italia sul tema dell'energia e sulla fine del mercato tutelato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev