Fine mercato tutelato, Schlein: "No alla tassa-Meloni sulle bollette per 5 milioni di famiglie"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2023 "Ieri abbiamo fatto un conferenza stampa su un tema che tocca 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi aumentate le bollette. Diciamo no alla tassa-Meloni sulle bollette. Il Governo non vuole rinnovare la proroga al mercatot tutelato. E' un bene che anche nel Governo e nella maggioranza ci siano voci che chiedono una proroga. Ma se fanno sul serio, votino i nostri emendamenti che chiedono la proroga del mercato tutelato per quei 5 milioni di famiglie che rischiano di avere le bollette aumentate che andrebbero ad aggravare la situazione provocata dall'inflazione" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'Assemblea Annuale della Confederazione Italiana degli Agricoltori (Cia). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev