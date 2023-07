Figliuolo: "In Emilia-Romagna smaltiremo 150mila tonnellate rifiuti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 Per la gestione eccezionale delle macerie e dei rifiuti urbani "dei quali si conta di smaltire oltre 150mila tonnellate entro metà settembre" ci sarà un lavoro in sinergia con il territorio e "per questo a breve individuerò nei presidenti di Regione i sub-commissari, con i quali lavoreremo conducendo i necessari approfondimenti". Lo ha detto il Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso dell'audizione in commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio in Emilia Romagna. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev