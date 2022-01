Fico: "Sassoli Si è battuto per un'Europa più forte e solidale"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 "In tutta la sua attività politica ed istituzionale, e da ultimo nel suo ruolo di Presidente, Sassoli ha sempre promosso la costruzione di un'Europa più forte, coesa e solidale, capace di rispondere alle aspettative dei suoi cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili. Un'Europa dotata di strumenti di azione adeguati per affermare, sia al suo interno che nella sua proiezione esterna, i propri valori democratici. Un'Europa determinata a promuovere lo stato di diritto e le libertà fondamentali, e a eliminare le diseguaglianze sociali e territoriali". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, aprendo la seduta in Aula per la commemorazione di David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso all'età di 65 anni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev