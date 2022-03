Fico: "Lotta alle mafie è prioritaria"

(Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2022 "Oggi è una giornata importante a Napoli, bisogna sconfiggere questo fenomeno orribile e la presenza di questi giovani dimostra l'impegno di tante persone che lottano per la giustizia", così il presidente della Camera Fico a Napoli per manifestazione di Libera contro la mafia in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev