Fico: "Italia sostiene adesione Macedonia del Nord all'Unione Europea"

(Agenzia Vista) Skopje, 13 aprile 2022 "Voglio sottolineare i rapporti importanti che abbiamo con la Macedonia del Nord e proprio per questo ho chiesto al presidente di venire in Italia per firmare il protocollo rafforzato di collaborazione parlamentare. Un protocollo attraverso il quale si potrà lavorare in modo approfondito su tante tematiche. Questi mesi saranno importanti anche per la possibilità di aprire i negoziati con l'Ue, non si può più ritardare, tutto il popolo della Macedonia del Nord ha il sogno di entrare in Ue e noi non possiamo tradirlo. Dal punto di vista italiano faremo quanto necessario per un avvio serio e definitivo dei negoziati per l'entrata nell'Unione". Così il presidente della Camera, Roberto Fico a Skopje dopo l'incontro bilaterale con l'omologo macedone Talat Xhaferi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev