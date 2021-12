Fico: "Mio auspicio per festività è uscire da pandemia il prima possibile"

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2021 "Il mio auspicio per le festività natalizie è di uscire il prima possibile da questa situazione. L'Italia ha preso dei provvedimenti dolorosi per contrastare la pandemia ma grazie a questi la situazione contagi è sotto controllo" così il presidente della Camera Roberto Fico in risposta alla domanda del direttore dell'Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev durante la cerimonia di saluti e auguri alla stampa parlamentare alla Camera. / Camerawebtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev