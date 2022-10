Fiano: “Presidenza Camera o Senato a Pd? Sarebbe segnale giusto”

(Agenzia Vista) Roma 3 ottobre 2022 “Presidenza di una delle Camere al Pd? Sarebbe un segnale giusto come sia sempre in democrazia che le cariche istituzionali e non quelle politiche siano condivise con le opposizioni” Lo ha dichiarato Emanuele Fiano del Partito Democratico uscendo dalla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev