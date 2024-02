Fiaccolata per Navalny, Gualtieri: "Cittadini russi, non siete soli nel condannare questo crimine"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2024 "Migliaia di cittadini russi in Russia stanno manifestando per commemorare Navalny. Non siete soli, vi siamo vicini, siamo con voi. La nostra voce si unisce alla vostra nella richiesta di giustizia e nella condanna ferma per questo ennesimo gravissimo crimine di cui si è macchiato il regime di Vladimir Putin" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo alla fiaccolata in onore di Navalny organizzato in piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev