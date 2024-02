Fiaccolata per Navalny a Roma, i manifestanti: "Solidarietà per ai russi oppressi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2024 Si è tenuta a piazza del Campidoglio la fiaccolata organizzata da Azione in onore di Alexey Navalny, il dissidente russo morto in carcere in Russia. Alla fiaccolata hanno aderito esponenti di tutti i principali partiti, dalla Lega al Pd, da Italia Viva a +Europa e Fratelli d'Italia. Molte le persone venute in piazza per rendere omaggio al dissidente russo. "Siamo qui stasera per difendere un oppositore morto per mano del regime di Putin, ma anche per difendere la libertà. Dobbiamo unirci in modo trasversale per portare avanti una battaglia per i diritti". "Dobbiamo apprezzare che siamo in democrazia". "Manifestiamo la nostra vicinanza agli oppositori russi". "Portiamo solidarietà ai russi che combattono contro il regime". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev