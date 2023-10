Fiaccolata per Israele all'Arco di Tito, ecco le voci dei manifestanti

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 Si è tenuta presso l’arco di Tito la fiaccolata organizzata dalla redazione de Il Foglio in favore dello Stato di Israele, attaccato da Hamas. “Siamo qui perché conosciamo la storia e per il diritto di Israele ad esistere” dice uno dei partecipanti. “Non sono ebreo, ma sono assolutamente solidale con Israele” dice un altro. “Ci ha travolto tutti, non doveva succedere, anche perché adesso a catena accadranno altri fatti”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev