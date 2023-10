Festival delle Regioni, Mattarella: Grande messaggio di unità

(Agenzia Vista) Torino, 02 ottobre 2023 "Vorrei sottolineare soprattutto come qui a Torino, in questi luoghi che parlano della storia d'Italia, le Regioni inviano un messaggio di grande significato quello di unità, di una unità non isolata ma in dialogo con il Paese, con la società per il futuro dell'Italia", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella al Festival delle Regioni a Torino. / Immagini Regione Piemonte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev