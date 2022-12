Festival delle regioni e province autonome, Fedriga: "Rimarchiamo alleanza tra territori e Governo"

(Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 "Siamo al primo Festival delle Regioni, rimarca l'importanza dell'alleanza tra territorio e Governo nazionale. Noi vogliamo lavorare in questa direzione, sia per il Pnrr sia in un'ottica strutturale", le parole del presidente del Friuli Fedriga a margine del Primo Festival delle regioni e delle province autonome. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev