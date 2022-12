Festival delle regioni e delle province, Tesei (Umbria): "Potremo dare contributo utile al Paese"

(Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 "E' un evento importante, siamo tutti in presenza finalmente e poi si parla del ruolo delle regione e come possono aiutare il Paese in un momento molto difficile, sicuramente verrà fuori un lavoro che potrà essere utile a tutto il Paese", le parole della presidente dell'Umbria Tesei a margine del Primo Festival delle regioni e delle province autonome. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev