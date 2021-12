Festeggiare in sicurezza l’arrivo del 2022 con i consigli degli artificieri di Verona

(Agenzia Vista) Milano, 30 dicembre 2021 È fondamentale acquistare solo giochi pirotecnici legali e utilizzarli con la massima cautela, rispettando le ordinanze comunali. Inoltre, bisogna tenere i fuochi lontano dal corpo, evitare di indossare vestiti facilmente infiammabili, non raccogliere da terra quelli inesplosi e non lasciarli maneggiare ai bambini: questi i consigli degli artificieri di Verona in vista dei festeggiamenti per il nuovo anno./ Youtube Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev