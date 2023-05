Festa mamma, Fontana: "Quella di Agnese Tassetto è una storia di speranza"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 Quella di Agnese Tassetto, la donna che ha donato un rene a uno dei suoi quattro figli, è una storia di speranza e anche di tanta sofferenza. È una storia d'amore e chi meglio di una mamma può rappresentarla? Sono veramente orgoglioso di averli premiati e loro hanno detto di essere onorati di essere qui ma in realtà sono io onorato di avere questa storia, così come c'è ne saranno tante in Italia, dell'amore di una mamma verso il figlio e penso che vada valorizzata proprio per questo motivo, per dare un segnale di speranza". Queste le parole del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della premiazione della donatrice, che si è svolta a Montecitorio in previsione della Festa della mamma. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev