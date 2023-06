Festa Gioventù Nazionale, Sigismondi (FdI): Governo attento alle nuove generazioni

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 "E' bellissimo vedere ritrovarsi in questa splendida cornice i giovani di Gioventù Nazionale che hanno idee e programmi per confrontarsi con il loro futuro. Ed è straordinario anche vedere l'attenzione che il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni ha mostrato in questi primi mesi nei confronti delle giovani generazioni", le parole di Etelwardo Sigismondi alla festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev