Festa della Bruna, l'autore del carro Santochirico: "Unite tradizione e inclusione sociale"

(Agenzia Vista) Matera, 03 luglio 2022 "E' stato un percorso variegato, c'è un aspetto legato all'inclusione sociale, legato al lavoro di ragazzi con la sindrome di down che hanno realizzato alcuni particolari e decorazioni del carro. C'è anche un aspetto legato all'ecologia, molte delle parti usate per il carro sono pezzi di riuso e di riciclo. Proviamo ad onorare la tradizione dei nostri nonni", le parole di Uccio Santochirico, autore del carro trionfale per la Festa della Bruna. / trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev