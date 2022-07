Festa della Bruna, Bardi: "Giorno di rinascita per tutta la Basilicata"

EMBED





(Agenzia Vista) Matera, 02 luglio 2022 "E' un giorno importante per l'intera regione, è una festa che unisce tutti i lucani. Sono arrivati fedeli da tutta la regione. E' importante che si torni a celebrare la festa della Bruna in presenza, è la rinascita per tutta la Basilicata", le parole del presidente della Basilicata Bardi a Matera per la Festa della Bruna. / Trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev