Festa del papà, Fontana premia padre che ha aperto casa famiglia: “Dimostrare vicinanza dello Stato”

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Riteniamo che sia fondamentale fare in modo che lo Stato, ma tutta la società civile, sia vicina a queste persone", le parole del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, premiando Guido Trinchieri che ha due figli gravemente disabili e ha fondato una casa-famiglia per il dopo di noi. La cerimonia in occasione della Festa del papà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev