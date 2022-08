Ferraris (Fs): "2 miliardi per connettività e digitalizzazione su rete ferroviaria"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2022 "Un piano, già in corso, per avere la massima copertura 4G su tutta la rete Alta Velocità entro in prossimi 18 mesi, e un progetto di lungo periodo che prevede un investimento di 2 miliardi di euro per estendere e potenziare la fibra ottica spenta lungo l’intera rete ferroviaria di 17mila chilometri. La connettività è un elemento chiave. Abbiamo appena implementato un upgrade da Milano a Bologna, ed entro dicembre andremo a coprire l’intera tratta Bologna-Firenze. In 18 mesi, dunque, avremo un livello 4G su tutta la rete AV". Al Meeting di Rimini l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris ha fatto il punto su due dei progetti di innovazione e digitalizzazione che FS sta portando avanti per migliorare i servizi e le infrastrutture in chiave sostenibile. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev