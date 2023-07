Ferraris (Ferrovie dello Stato): "Frecciarossa Roma-Pompei unirà le due città in meno di due ore"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2023 “Quella del Frecciarossa Roma-Pompei è una bellissima iniziativa. Che ci consente di realizzare anche i nostri obiettivi futuri. Abbiamo una opportunità di sfruttare il Frecciarossa per collegare due luoghi storici noti in tutto il mondo in meno di due ore. Stiamo lavorando a tutto campo perché le nostre stazioni sono al centro dei comuni e dei paesi. In alcuni casi purtroppo il degrado prevale e bisogna intervenire per recuperare linee anche sotto il profilo turistico”, le parole del l’Amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, a margine della presentazione Frecciarossa diretto Roma-Pompei al Ministero della Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev