Femminicidio Ester Palmieri, Fugatti: "È il momento del dolore, vicinanza alla famiglia e ai figli"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2024 "Esprimo il mio dolore e la vicinanza alla famiglia, ai figli e alla comunità della Valfloriana. Siamo di fronte a un evento che ha scosso tutta la nostra comunità trentina. Da parte nostra occorre continuare a investire nei centri antiviolenza e proprio per questo a metà febbraio ne verranno aperti dei nuovi a Cles e a Cavalese. Come istituzioni crediamo di dover continuare a lavorare a sostegno delle donne in difficoltà e nella lotta contro abusi e ogni violenza di genere". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all'omicidio di ieri di Ester Palmieri, 38 anni, uccisa dal compagno Igor Moser, 46 anni, incapace di accettare la separazione. L'uomo, dopo aver accoltellato a morte la compagna, si è suicidato. La coppia lascia tre figli di età compresa tra i 5 i 9 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev