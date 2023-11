Femmincidi, Meloni: "Fenomeno intollerabile da combattere a 360 gradi"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Tutti noi abbiamo una responsabilità di fronte a un fenomeno intollerabile e incredibile che bisogna combattere a 360 gradi. Sono fiera della legge approvata in queste settimane, che ha visto l'approvazione all'unanimità e il contributo di tutte le forze politiche. Ci sono questioni su cui il terreno del confronto e della condivisione debba e possa fare la differenza e il Parlamento lo ha dimostrato. Noi continueremo ad andare avanti con questa e altre iniziative per fermare qualcosa che non è compatibile con il nostro presente" lo ha detto la premier Meloni intervenendo alla firma dell’accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Veneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev