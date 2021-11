Fedriga: "Friuli verso zona gialla. Ma serve premiare chi si è vaccinato con meno restrizioni"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2021 "Con il numero di ospedalizzazione il Friuli-Venezia-Giulia è purtroppo vicino alla zona gialla. Fortunatamente ciò non comporta gravi restrizioni, mi preoccupa di più la zona arancione. Detto questo dobbiamo come Conferenza delle Regioni porci la domanda sul come affrontare la pandemia, se farlo come l'anno scorso quando non avevamo i vaccini o cambiare metodo ed escludere dalle restrizioni chi ha partecipato alla campagna vaccinale" così il governatore del Friuli-Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev