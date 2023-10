Fedriga: Dibattito su patto di stabilità in Ue sappia valorizzare e tutelare sviluppo concreto

(Agenzia Vista) Torino, 02 ottobre 2023 "E' prioritario e strategico per l'Europa investire sulle propria autonomia in relazione non solo all'energia ma anche alla tecnologia da cui dipende la transizione del sistema economico collegata alle sfide del futuro. Occorre tenere insieme sviluppo tecnologico, imprese e sostenibilità ambientale e sociale. In tal senso auspichiamo che il dibattito sulle nuove regole del Patto di stabilità che ci attende a breve, sappia valorizzare e tutelare proprio gli investimenti vettori di sviluppo concreto e duraturo", le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga al Festival delle Regioni a Torino. / Immagini Regione Piemonte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev