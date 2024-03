Fedriga a firma accordo fondi coesione con Meloni: "Non sono misure spot"

(Agenzia Vista) Pordenone, 08 marzo 2024 Non sono misure spot, ma misure che rientrano nella programmazione della regione, abbiamo instradato questo accordo secondo un principio di serietà". Così Massimiliano Fedriga, prendendo la parola al teatro Verdi di Pordenone, in occasione della firma dell'accordo sui fondi di coesione e di sviluppo tra governo e Regione. Per raggiungere gli obiettivi l'alleanza tra le istituzioni è "fondamentale", "indipendentemente dal colore politico di quelle istituzioni", ha osservato il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. "Ci deve essere sempre un'ottica di collaborazione, andiamo avanti compatti in qualità di istituzione. Non esistono colori politici ma interessi comuni", ha sottolineato. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev