Farina: Settore assicurativo a disposizione per sostegno a trasformazioni in atto

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2023 "Di fronte a uno scenario obiettivamente complesso possiamo, però, essere ottimisti. Il mondo finanziario, e in particolare quello assicurativo, continuano ad apportare il loro fondamentale contributo alla crescita sociale ed economica. Il settore assicurativo è un attore chiave per affrontare rischi e cambiamenti. Creare nuovi prodotti e servizi rispondendo all'incessante evoluzione delle esigenze di protezione e investimento di famiglie e imprese è una nostra costante priorità. Con un approccio proattivo e attraverso il dialogo continuo con le istituzioni, il settore può inoltre mettere a disposizione know-how e capitali a sostegno del percorso di trasformazione in atto", le parole di Maria Bianca Farina, Presidente di Ania, aprendo l'Insurance Summit 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev