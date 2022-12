Farina (Ania): "Trasformazione digitale ha salvato decine di milioni di posti di lavoro in pandemia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2022 "Paradossalmente anche il dramma della pandemia, un’esperienza che ci auguriamo di non dover mai più rivivere, ha portato con sé un elemento di progresso: milioni di imprese in Italia e in tutta Europa si sono dimostrate flessibili e rapidissime nello sviluppare nuove modalità di lavoro ibride e nuovi modelli di business. La trasformazione digitale, adottata a una velocità che poco prima ci sarebbe sembrata impensabile, ha letteralmente salvato milioni di imprese europee e decine di milioni di posti di lavoro", le parole della presidente di Ania Farina al Meeting Innovation by Ania. / Youtube Ania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev