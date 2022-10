Farina (Ania): “Tenuta settore assicurativo durante incertezza mercati è ottimo auspicio”

(Agenzia Vista) Roma 10 ottobre 2022 “La tenuta dell’intero settore assicurativo in questi mesi di incertezza e volatività dei mercati finanziari è certamente un ottimo auspicio. Non abbiamo mai smesso di lavorare per immaginare un domani migliore, più sicuro e dinamico. Starà a noi saper cogliere le opportunità offerte dal cambiamento”. Lo ha dichiarato la Presidente dell’Ania Maria Bianca Farina durante l’Insurance Summit 2022 “From pandemic to warflation: a key role for the insurance industry” che si è tenuto a Villa Miani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev